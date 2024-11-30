Осадок еще остался. Мбаппе вынесли вердикт в "Реале"

Экс-форвард мадридского "Реала" Предраг Миятович поделился своим мнением о звездном нападающем "сливочных" Килиане Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

"На Мбаппе было большое давление, когда он отказался остаться в ПСЖ. Думаю, осадок еще остался. В матче с "Ливерпулем" Килиан выглядел неважно. Нереализованный пенальти шокировал. Но я не сомневаюсь, что он вернется в свою лучшую форму", - передает слова Предрага Cadena Ser.

Ранее сообщалось, что в "королевском клубе" недовольны игрой француза, ведь не проявляет лидерские качества на поле.

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В последней игре "Реала", проведенной в Лиге чемпионов против "Ливерпуля", Мбаппе не забил пенальти, а его клуб проиграл со счетом 0:2.

Отметим, что Мбаппе выигрывал чемпионат мира со сборной Франции, а авторитетный портал Тransfermarkt оценивает форвард в 180 миллионов евро.

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