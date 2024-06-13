Обладатель "Золотого мяча" отказался от двух миллиардов в "Реале"

Стало известно, на какие "жертвы" пришлось пойти полузащитнику Луке Модричу ради подписания нового контракта с мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz.

По информации OK Diario, 38-летний хавбек согласовал со "сливочными" новый контракт до лета 2025 года с зарплатой в размере пяти миллионов евро (два миллиарда тенге). При этом ранее Модрич зарабатывал не менее десяти миллионов за сезон, что делало его одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Реала".

Отмечается, что на решение "Реала" оставить Модрича также повлиял уход Тони Крооса, который после Евро-2024 завершит карьеру.

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Модрич перешел в "Реал" летом 2012 года из лондонского "Тоттенхэма". За это время он стал с мадридским клубом четырехкратным чемпионом Испании и шестикратным победителем Лиги чемпионов. Также хорватский хавбек получил "Золотой мяч" в 2018 году.

В сезоне-2023/24 хорват сыграл за мадридский "Реал" 46 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал восемь результативных передач.