Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

У "Реала" появился новый Криштиану Роналду

У "Реала" появился новый Криштиану Роналду
©instagram.com/alnassr/

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор после победы над "Барселоной" в эль-класико (2:1) высоко оценил уровень игры своего одноклубника Джуда Беллингема, дубль которого принес победу мадридскому клубу, сообщают Vesti.kz.

Бразилец сравнил англичанина с бывшим звездным нападающим "Реала" Криштиану Роналду, ныне выступающим в саудовском "Аль-Насре".

"Это невероятно, Джуд всегда делает разницу. Болельщики привыкли к Криштиану, но теперь к нам пришел Беллингем. У нас много молодых игроков, мы всегда вместе на поле и за его пределами. Я думаю, что именно это единство нашей команды позволяет нам не переставать возвращаться в оборону и отрабатывать каждый за каждого. Именно это создает хорошую команду, которая хочет добиться многих побед", - приводит слова Винисиуса Marca.

В своем дебютном сезоне в Испании 20-летний Беллингем уже забил 13 голов и отдал три результативных передачи в 13 матчах за "Реал" во всех турнирах.

Криштиану Роналду "украл" празднование гола у игрока "Реала": видео

Напомним, Роналду играл за "Реала" с 2009 по 2018 год, выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов в 438 матчах).

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Реал Мадрид Роналду Криштиану

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости
Сегодня , 12:35
Испания
©instagram.com/alnassr/ У "Реала" появился новый Криштиану Роналду
Вчера , 11:06
Испания
©twitter.com/realmadrid Модрич установил новый рекорд в матче с "Барселоной"
Вчера , 07:23
Испания
©twitter.com/realmadrid Игрок "Реала" вошел в историю после матча с "Барселоной"
28 октября, 22:13
Испания
©twitter.com/realmadrid "Реал" обыграл "Барселону" благодаря невероятному голу Беллингема
28 октября, 11:50
Испания
©La Liga "Барселона" - "Реал Мадрид": где смотреть эль-класико в Казахстане
28 октября, 07:50
Испания
©ФК "Жирона" "Жирона" вышла на первое место Ла Лиги в преддверии эль-класико
27 октября, 12:12
Испания
©twitter.com/FranckRibery "Лучше, чем Роналду и Месси". Рибери сделал громкое заявление
26 октября, 13:00
Испания
©France Football В "Реале" назвали будущего обладателя "Золотого мяча"
25 октября, 10:17
Испания
©instagram.com/realmadrid/ "Реал" принял неожиданное решение по Анчелотти
23 октября, 23:57
Испания
©twitter.com/lukamodric10 В "Реале" высказались о "трансфере" Модрича в Саудовскую Аравию
23 октября, 21:47
Испания
©twitter.com/WeAreMessi Стало известно о решении Месси по аренде в "Барселону"
23 октября, 20:08
Испания
©twitter.com/AlphonsoDavies ПСЖ нацелился на игрока "Баварии" стоимостью 70 миллионов евро
23 октября, 07:58
Испания
©twitter.com/FCBarcelona 17-летний дебютант "Барселоны" стал героем матча в Ла Лиге
22 октября, 20:00
Испания
©twitter.com/realmadrid "Аль-Ахли" заинтересован в покупке звезды "Реала" за 200 миллионов евро
22 октября, 17:00
Испания
©twitter.com/realmadrid Доминирование "Реала". Стал известен топ-10 самых дорогих полузащитников в мире
22 октября, 14:59
Испания
©instagram.com/alphonsodavies "Реал" захотел подписать защитника "Баварии": известна сумма трансфера
22 октября, 10:24
Испания
©twitter.com/realmadrid "Реал" сделал подарок конкурентам в Ла Лиге
21 октября, 15:08
Испания
©twitter.com/lewy_official "Барселона" нашла замену Роберту Левандовски
21 октября, 09:32
Испания
©twitter.com/KMbappe Мбаппе принял решение о своем будущем в ПСЖ
20 октября, 23:15
Испания
©instagram.com/toni.kr8s Кроос высказался о Роналду и разоблачил уехавших в Саудовскую Аравию футболистов
20 октября, 19:35
Испания
©instagram.com/papugomez_official Чемпион мира по футболу в Катаре дисквалифицирован на 2 года за допинг
20 октября, 10:00
Испания
©twitter.com/realmadrid "Реал" нашел замену на случай ухода Анчелотти
19 октября, 20:42
Испания
©instagram.com/leomessi Стала известна точная дата прощального матча Месси
19 октября, 18:18
Испания
©instagram.com/pedri "Барселона" может получить усиление на матч Лиги чемпионов
17 октября, 19:42
Испания
©twitter.com/lewy_official/ Роберт Левандовски может покинуть "Барселону". Известна причина
16 октября, 19:57
Испания
©twitter.com/nachofi1990 Капитан "Реала" узнал хорошие новости перед эль-класико с "Барселоной"
16 октября, 18:34
Испания
©ФК "Реал" Мадрид Анчелотти отреагировал на слухи о приглашении в сборную Бразилии
14 октября, 23:30
Испания
©instagram.com/lamineyamal 16-летний талант "Барселоны" вошел в историю футбола
14 октября, 20:20
Испания
©instagram.com/maatsen_/ "Барселона" интересуется защитником "Челси"
14 октября, 18:03
Испания
©twitter.com/Tebasjavier "Мы выиграли 34 титула". В Испании заговорили о соперничестве с другими лигами

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus