Лука Модрич может завершить свою блистательную карьеру в мадридском "Реале" уже этим летом. По сообщениям испанских СМИ, 39-летний полузащитник активно рассматривает возможность продолжения выступлений за пределами Европы, несмотря на снижение его игровой роли в текущем сезоне, передают Vesti.kz.

Среди предложений, которые поступили хорвату, особо выделяется контракт от саудовского "Аль-Иттихада". Этот клуб, в составе которого играет его бывший партнер по "Реалу" Карим Бензема, готов сделать серьезную ставку на Модрича.



По информации источников, во время недавнего визита "Реала" в Джидду агент Луки провел переговоры с руководством "Аль-Иттихада", и стороны достигли предварительных договоренностей.

Одним из факторов, которые могут склонить Модрича к переезду в Саудовскую Аравию, является высокая зарплата, предлагаемая клубом, а также перспектива воссоединения с бывшим одноклубником.

Кроме того, "Аль-Иттихад" также интересуется другим игроком "Реала" – Лукасом Васкесом: это усиливает конкурентные преимущества проекта.



В этом сезоне хорватский полузащитник провел 28 матчей за "Реал", отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Тем временем в Мадриде активно обсуждают возможный уход Модрича, ведь, по слухам, президент клуба Флорентино Перес планирует передать его 10-й номер Килиану Мбаппе.

Если звездный хорват решится на переезд, его новая глава в карьере начнется в одном из самых амбициозных клубов Саудовской Аравии, где он станет не только лидером на поле, но и символом глобального расширения арабского футбола.



Модрич выступает за мадридский "Реал" с 2012 года и за это время стал легендой клуба. На его счету шесть побед в Лиге чемпионов, три чемпионства в Ла Лиге и множество других трофеев, включая титулы клубного чемпиона мира.

В 2018 году он получил "Золотой мяч", став первым игроком за долгие годы, прервавшим доминирование Лионеля Месси и Криштиану Роналду.



Напомним, что вероятность продления соглашения с хорватом крайне мала, и мадридцы уже готовятся выйти на трансферный рынок в поисках замены.

Главным претендентом на роль преемника Модрича называют звезду "Интера" Николо Бареллу. Итальянский клуб оценивает своего лидера в 80 миллионов евро (свыше 41 миллиарда тенге), однако президент "Реала" уверен, что сделку можно закрыть за 60 миллионов евро.