Обидел клуб? Бывший игрок "Астаны" разозлил президента команды Ла Лиги

Сербский полузащитник испанского "Хетафе" Неманья Максимович, ранее игравший в составе "Астаны", переживает не самый легкий период в карьере. Из одного из стабильных и важных игроков основы хавбек превратился в заложника скамейки запасных, и дело здесь не в уровне футболиста. Корреспондент Vesti.kz - о том, что изменилось во взаимоотношениях клуба и игрока в последние месяцы.

28-летний Максимович проводит в Ла Лиге свой шестой по счету сезон. До выступлений за "Хетафе" и "Валенсию" полузащитник более двух лет принадлежал "Астане", в составе которой становился чемпионом страны и участвовал в еврокубках. В "Хетафе" же Неманья оказался летом 2018-го и практически сразу полюбился местным болельщикам.

В четырех сезонах испанского чемпионата в футболке "Хетафе" игрок выступал более чем стабильно: 2018/19 - 36/38 матчей, 2019/20 - 35/38, 2020/21 - 35/38, 2021/22 - 35/38. В текущей кампании все складывалось тоже неплохо, когда по итогам 14 туров Максимович принял участие в 12 встречах. В хорошем игровом тонусе Неманья отправился на ЧМ-2022, чтобы защищать честь сборной Сербии.

На катарском мундиале сербы не вышли из группы, набрав всего одно очко. Максимович выходил на поле в каждой встрече, суммарно проведя больше 120 игровых минут против Бразилии (0:2), Камеруна (3:3) и Швейцарии (2:3).

После ЧМ-2022 в СМИ начали появляться слухи о скором переходе Максимовича в московский "Спартак". Сообщалось, что футболист недоволен своим положением в испанском клубе и что российская команда готова предложить за него три миллиона евро. В "Спартаке" уже были готовы платить сербу 1,5 миллиона евро в год, но клубы так и не договорились о трансферной стоимости. Позже стало известно, что "Хетафе" продаст полузащитника лишь за 5,5 миллиона, и эта сумма оказалась неподъемной для клуба из Москвы.

Все эти новости появлялись в течение более чем двух недель. Максимович находился в расположении "Хетафе", участвовал в тренировочных процессах, но перестал играть. И к текущему моменту ситуация не изменилась. В последних десяти официальных матчах "Хетафе" во всех турнирах Неманья девять раз оставался на скамейке запасных, а один раз не попал в заявку. Кроме того, серба не использовали даже в товарищеском матче.

Среди фанатов испанского клуба сложилось мнение, что отсутствие Максимовича в составе - это решение президента клуба. Но что послужило причиной этому, можно только догадываться. Однако догадки есть. Так, в начале февраля главный тренер "Хетафе" Кике Санчес Флорес намекнул, что Максимович сам не хотел играть и психологически не был готов защищать клубные цвета на поле:

У нас было много моментов, которые нам приходилось решать за закрытыми дверями, и я бы хотел, чтобы они были учтены. Были игроки, которые не могли играть, другие не хотели играть, третьи испытывали большие трудности в общении с клубом... Кто-то должен давать объяснения в нужное время, независимо от того, что происходит. Именно сейчас, когда трансферное окно закрылось, игроки оказались в центре внимания. В команде есть дестабилизация. Сосредоточить игроков, которые потеряли концентрацию - двойная задача, она очень сложная.

Намек был ясен. Максимович, вероятно, стал одним из "бунтарей", который не хотел играть за клуб и просил его продать. Но как мы уже знаем, интересовавшийся игроком "Спартак" не мог удовлетворить финансовые потребности "Хетафе", поэтому трансфер в Москву не состоялся. Все это время серб, мягко говоря, не горел желанием играть.

Кике Флорес заговорил и индивидуально о Максимовиче, признав, что команда не могла на него рассчитывать, хоть фактически он и находился на скамейке запасных.

Максимович был недоступен во всех этих играх. Почему? Мы должны спросить у игрока. Была иллюзия, чтобы вывести его на скамейку запасных, но не было варианта, чтобы он играл на поле. Максимович столкнулся с теми же трудностями в это трансферное окно, что и в предыдущем, когда он провел три или четыре игры, не чувствуя себя единым целым с клубом. Вы должны спросить, почему происходят такие вещи.

Испанский специалист на одной пресс-конференции рассказал журналистам всю "подноготную" этой истории. Получается, что Неманья уже не первое окно пытается сменить клубную прописку. Ранее в СМИ сообщалось, что в прошлом году у него был вариант с переездом в чемпионат Бельгии, но в итоге сделки не случилось.

Время идет, а Максимович продолжает сидеть на скамейке запасных. Недавно он отметил свой 28-й день рождения, и пока неясно, когда он сможет вновь выйти на поле. Но эта ситуация сильно напоминает ту, в которой этот же игрок оказался шесть лет назад.

Тогда, в начале 2017-го, уже было объявлено, что летом игрок переберется в "Валенсию" на правах свободного агента. Он подписал контракт за полгода до истечения срока договора с "Астаной" и по футбольным законам уже имел на это полное право. Однако в столице Казахстана его перестали задействовать в играх, и последние полгода в "Астане" он провел вне заявки и без игрового времени.

Даже журналисты испанского издания Marca разволновались из-за происходящего, не понимая, почему один из ключевых игроков "Астаны" не попадает в состав. В статье автор выразил мнение, что у Максимовича случился конфликт с кем-то из тренерского штаба или руководства клуба из-за подписанного соглашения с "Валенсией". Возможно, "Астане" было обидно отпускать бесплатно одного из талантливейших футболистов в истории казахстанского футбола.

Так или иначе история повторяется спустя шесть лет. Только теперь вот Максимович хочет не уехать в Испанию, а покинуть эту солнечную страну. Да и сейчас ему уже 28, а не 22. Он давно перестал расти в цене и прогрессировать с точки зрения статистики, а на момент ухода из "Астаны" его прогресс был заметен все ощутимее, да и еще незадолго до этого он назывался одним из главных талантов своего поколения в мире. Поэтому ситуации эти хоть и похожи, но главный герой уже не тот. В 2017-м на него претендовали несколько клубов, и гонку выиграла "Валенсия". В январе же интерес к Неманье имелся лишь со стороны "Спартака".

Напомним, что в составе "Астаны" Максимович отыграл 80 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и раздал девять результативных передач.

Фото: FIFA World Cup (1), ФК "Хетафе" (2,3), ФК "Астана" (4)©️

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