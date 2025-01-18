Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик отказался обсуждать работу судей в матче мадридского "Реала" против "Сельты" в 1/8 финала Кубка Испании, сообщают Vesti.kz.

В этой игре "королевский" клуб добился уверенной победы со счетом 5:2.

"Никогда не высказываюсь о судействе. Нужно принимать все, как есть. Смотрел ли я матч "Реала"? Да. Мне было интересно, не стану это отрицать", - передает слова немецкого наставника газета Marca.

Напомним, в другом матче Кубка Испании "Барселона" разгромила "Бетис" (5:1).

Добавим, что в недавнем финале Суперкубка Испании "Барселона" разгромно обыграла "Реал" со счетом 5:2.