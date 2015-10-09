Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 17:21
 

Новый тренер "Реала" назвал двух лучших игроков мира: это не Месси и не Роналду

  Комментарии

Поделиться
Новый тренер "Реала" назвал двух лучших игроков мира: это не Месси и не Роналду Альваро Арелоа (слева) и Килиан Мбаппе. ©Depositphotos/Musiu0

Новоиспечённый главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа лестно высказался о своих подопечных в "королевском клубе", передают Vesti.kz.

Поделиться

Новоиспечённый главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа лестно высказался о своих подопечных в "королевском клубе", передают Vesti.kz.

В частности, испанский специалист выделил французского форварда Килиана Мбаппе и бразильского вингера Винисиуса Жуниора.

"Мбаппе и Винисиус - два лучших игрока в мире. Два невероятно результативных футболиста. Мы стараемся как можно чаще задействовать их в атаке — Вини играет на флангах, а Мбаппе совершает рывки за спину защитников.

Я не буду раскрывать ничего нового, но я в восторге от их формы и трудолюбия. Они полностью преданы команде: первыми прессингуют, помогают в полузащите, прилагают все усилия, проявляют солидарность. И я очень рад, что их упорный труд вознаграждается голами", — цитирует слова Арбелоа Foot-Africa.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 28 матчей, забил 34 гола и отдал пять результативных передач. На данный момент Transfermarkt оценивает француза в 200 миллионов евро.

Винисиус, в свою очередь, успел отыграть 31 встречу, семь раз поразить ворота соперника и оформить 11 ассистов. Текущая стоимость бразильца составляет 150 миллионов евро.

Напомним, Альваро Арбелоа возглавил "Реал" 12 января 2026 года, сменив на этом посту баска Хаби Алонсо.

Зидан согласился возглавить топ-клуб и попросил продать звезду за 160 миллионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 21 17 1 3 57-22 52
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25-25 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
10 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
11 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
12 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
13 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
14 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
15 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
16 Алавес 21 6 4 11 18-26 22
17 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
18 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 21 2 7 12 11-34 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
28 января   •   не начат
Актобе
Актобе
(Актобе)
- : -
Морнар
Морнар
(Бар)
Кто победит в основное время?
Актобе
Ничья
Морнар
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!