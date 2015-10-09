Новый тренер "Реала" назвал двух лучших игроков мира: это не Месси и не Роналду

Новоиспечённый главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа лестно высказался о своих подопечных в "королевском клубе", передают Vesti.kz.

В частности, испанский специалист выделил французского форварда Килиана Мбаппе и бразильского вингера Винисиуса Жуниора.

"Мбаппе и Винисиус - два лучших игрока в мире. Два невероятно результативных футболиста. Мы стараемся как можно чаще задействовать их в атаке — Вини играет на флангах, а Мбаппе совершает рывки за спину защитников. Я не буду раскрывать ничего нового, но я в восторге от их формы и трудолюбия. Они полностью преданы команде: первыми прессингуют, помогают в полузащите, прилагают все усилия, проявляют солидарность. И я очень рад, что их упорный труд вознаграждается голами", — цитирует слова Арбелоа Foot-Africa.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 28 матчей, забил 34 гола и отдал пять результативных передач. На данный момент Transfermarkt оценивает француза в 200 миллионов евро.

Винисиус, в свою очередь, успел отыграть 31 встречу, семь раз поразить ворота соперника и оформить 11 ассистов. Текущая стоимость бразильца составляет 150 миллионов евро.

Напомним, Альваро Арбелоа возглавил "Реал" 12 января 2026 года, сменив на этом посту баска Хаби Алонсо.

