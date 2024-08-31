Новый тренер "Барселоны" установил рекорд десятилетия
Новый главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик установил новый рекорд в каталонском клубе, передают Vesti.kz.
Новый главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик установил новый рекорд в каталонском клубе, передают Vesti.kz.
Это произошло после матча третьего тура чемпионата Испании по футболу, в котором "сине-гранатовые" обыграли "Райо Вальекано" (2:1). Для каталонцев это третья победа подряд в новом сезоне.
Таким образом, Флик стал первым тренером "Барселоны" за последние 10 лет, стартовавшим с трех побед подряд.
В последний раз такое удавалось Луису Энрике в 2014-м. А с 1988 года – Йоханну Круиффу, Карлесу Решаку и Тито Виланове.
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После трех туров "Барселона" набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.
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