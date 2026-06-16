Похоже, трансферная история между "Реалом" и "Челси" может получить продолжение, передают Vesti.kz.

Алонсо может увести футболиста у "Реала"

После того, как мадридцы увели у лондонцев Марка Кукурелью, английский клуб, по данным Sport.es, нацелился на одного из игроков "сливочных".

Как сообщает журналист Саймон Филлипс, в шорт-лист "Челси" попал левый защитник "Реала" Альваро Каррерас. Пока речь не идет о конкретных переговорах, однако лондонцы уже начали изучать ситуацию вокруг футболиста, а также возможные условия потенциальной сделки.

Интерес к испанцу выглядит вполне логичным. После прихода Кукурельи конкуренция на левом фланге обороны "Реала" заметно возросла, а будущее Каррераса в мадридском клубе оказалось под вопросом.

Дополнительным фактором может стать фигура нового главного тренера "Челси" Хаби Алонсо. По информации источника, специалист хорошо знаком с возможностями защитника и внимательно следит за его развитием.

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Отметим, что Каррерасу не потребуется время на адаптацию к английскому футболу. Еще в юном возрасте он покинул академию "Реала" и продолжил карьеру в системе "Манчестер Юнайтед", где выступал за молодежную команду клуба.

Позже испанец получил опыт выступлений в английском футболе на взрослом уровне. В сезоне-2022/23 он играл за "Престон Норт Энд" на правах аренды в Чемпионшипе и успел познакомиться со спецификой британского футбола.

Также, до перехода в королевский клуб он ярко проявил себя и в составе "Бенфики", с которой выиграл Кубок португальской лиги в сезоне-2024/25. Годом позже испанец был признан лучшим защитником чемпионата Португалии, после чего мадридцы заплатили за его трансфер около 50 миллионов евро.

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