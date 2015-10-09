Новичок "Баварии" помешал переходу Харри Кейна в "Барселону"

Спортивный директор "Барселоны" Деку признал покупку нападающего "Баварии" Харри Кейна невыполнимой задачей. Переговоры, длившиеся менее получаса, зашли в тупик из-за кадровых проблем мюнхенского клуба, передают Vesti.kz.

Травма Сайбари сорвала планы каталонцев

По информации El Nacional, главной причиной срыва сделки стала травма Исмаэля Сайбари - новичка "Баварии", который повредил колено во время выступлений за сборную Марокко на ЧМ-2026. Мюнхенцы покупали Сайбари у нидерландского ПСВ за 50 миллионов евро для усиления ротации и снижения зависимости от Кейна. Немецкий клуб был готов продать англичанина при наличии крупного предложения, но теперь вынужден удерживать лидера атаки.

Позиция Деку и Ханси Флика

Деку принял решение не тратить время на заведомо провальные переговоры. Главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик согласился с доводами руководства. Наставник подтвердил, что клубу необходим форвард топ-класса, но настаивать на Кейне в текущих реалиях бессмысленно из-за его высокой трансферной стоимости, возраста и жесткой позиции "Баварии".

Поиск альтернативных вариантов

Вектор трансферной политики "Барселоны" официально изменен. Каталонский клуб переключил внимание на других доступных бомбардиров. Руководство планирует закрыть позицию новой "девятки" в летнее трансферное окно.

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