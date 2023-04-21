Nike попросит форварда "Барселоны" отказаться от десятого номера в случае возвращения Месси

Гигант спортивной одежды Nike попросит форварда "Барселоны" Ансу Фати отказаться от футболки с номером 10, если Лионель Месси решит вернуться в каталонский клуб из "Пари Сен-Жермена". Компания надеется с помощью аргентинца продать как можно больше футболок с этим номером, передают Vesti.kz.

Как пишет Sportsunfold.com, Ансу Фати не оправдал ожиданий и не смог "достойно" носить десятку на спине. Как известно, ее он получил после того, как Месси ушел из "Барселоны" в ПСЖ в 2021 году.

Ансу Фати так и не заиграл на высоком уровне из-за травм, забив только семь мячей и отдав три голевые передачи в 42 матчах.

Как сообщает El Nacional, президент "Барселоны" Жоан Лапорта и совет директоров готовы расстаться с Ансу Фати этим летом. Учитывая влияние Nike на клуб и их долгосрочные партнерские отношения, бренд считает, что Месси - идеальный кандидат для возвращения и получения того, что принадлежит ему по праву.

Ранее стали известны зарплата и срок нового контракта Месси с "Барселоной". Соглашение форварда с ПСЖ рассчитано до 30 июня. Несмотря на то, что оно подразумевает опцию продления еще на один сезон, аргентинец не намерен оставаться в составе парижан.

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