Стали известны зарплата и срок нового контракта Месси с "Барселоной"

Испанская "Барселона" готова предложить знаменитому аргентинскому нападающему Лионелю Месси из французского ПСЖ зарплату в размере 25 миллионов евро в год. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонцы хотят заключить с футболистом контракт на один год с возможностью продления на еще один сезон. При этом предлагаемая зарплата в четыре раза ниже той, которую Месси получает сейчас во французском клубе.

Соглашение аргентинца с ПСЖ истекает в конце июня этого года, после чего он может стать свободным агентом. Кроме "Барселоны", в подписании Месси заинтересован саудовский клуб "Аль-Хиляль", который готов предложить футболисту зарплату в 400 миллионов евро в год. На момент окончания контракта с ПСЖ Месси будет уже 36 лет.

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