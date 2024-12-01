Назван виновный в сенсационном поражении "Барселоны"

Бразильский футболист "Барселоны" Рафинья пожаловался на судейство в матче 15-го тура Ла Лиги с "Лас-Пальмасом", в котором каталонцы сенсационно уступили на своем поле, передают Vesti.kz.

Громкая сенсация случилась в матче "Барселоны" в Ла Лиге

"Я не хочу говорить об этом, потому что они могут использовать это против меня и наказать меня. Но во втором тайме мы сыграли всего 30 минут вместо положенных 45. Они знают, что делают, лучше меня", - цитирует Рафинью El Nacional.

При этом бразилец выказал свой гнев не только на судейство, но и на команду:

"Мы плохо играли. Должны посмотреть, что мы делали не так, чтобы попытаться улучшить ситуацию и выигрывать следующие матчи в Ла Лиге. Неважно, что я забил, мне важна победа. Мы не выиграли, и я не доволен матчем. Злюсь ли я? Да".

"Барселона" с 34 очками лидирует в турнирной таблице, однако "Реал", идущий третьим и имеющий в активе 30 баллов, провел на две игры меньше. "Лас-Пальмас" (15) находится на 15-й строчке.

3 декабря "Барселона" сыграет на выезде с "Мальоркой" в рамках перенесенного матча 19-го тура Ла Лиги.