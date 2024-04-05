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Новости спорта Футбол Испания
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Назван виновник несостоявшегося трансфера Холанда в "Барселону"

Назван виновник несостоявшегося трансфера Холанда в "Барселону"
©instagram.com/erling.haaland

Бывший директор "Барселоны" Хавьер Бордас рассказал, кто помешал каталонскому клубу подписать Эрлинга Холанда, блистающего сейчас в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

По словам Бордаса, у "сине-гранатовых" был шанс подписать Холанда из "Зальцбурга" до его перехода в дортмундскую "Боруссию" в 2020 году, но присутствие Луиса Суареса, который в том же году уехал в мадридский "Атлетико", заставило тренерский штаб отказаться от этой идеи.

"Нам пришлось бы заплатить "Зальцбургу" 20 миллионов евро, плюс еще 20 миллионов его агенту Мино Райоле. Он уже сделал себе имя. Разговоры велись, но Суарес все еще был в команде, и тренерский штаб решил не подписывать его", - приводит слова Бордаса AS.

Напомним, Холанд в начале 2020 года переходил в "Боруссию" из "Зальцбурга" за 20 миллионов евро, а в 2022-м дортмундцы продали его "Манчестер Сити" за 60 миллионов евро. Сегодня текущая стоимость норвежца оценивается в 180 миллионов евро (данные Transfermarkt).

Ранее Бордас объяснил, почему каталонский клуб не купил Килиана Мбаппе, подробности - здесь.

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Метки:
Барселона Ла Лига Футбол Манчестер Сити АПЛ Холанд Эрлинг

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