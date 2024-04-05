Назван виновник несостоявшегося трансфера Холанда в "Барселону"

Бывший директор "Барселоны" Хавьер Бордас рассказал, кто помешал каталонскому клубу подписать Эрлинга Холанда, блистающего сейчас в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

По словам Бордаса, у "сине-гранатовых" был шанс подписать Холанда из "Зальцбурга" до его перехода в дортмундскую "Боруссию" в 2020 году, но присутствие Луиса Суареса, который в том же году уехал в мадридский "Атлетико", заставило тренерский штаб отказаться от этой идеи.

"Нам пришлось бы заплатить "Зальцбургу" 20 миллионов евро, плюс еще 20 миллионов его агенту Мино Райоле. Он уже сделал себе имя. Разговоры велись, но Суарес все еще был в команде, и тренерский штаб решил не подписывать его", - приводит слова Бордаса AS.

Напомним, Холанд в начале 2020 года переходил в "Боруссию" из "Зальцбурга" за 20 миллионов евро, а в 2022-м дортмундцы продали его "Манчестер Сити" за 60 миллионов евро. Сегодня текущая стоимость норвежца оценивается в 180 миллионов евро (данные Transfermarkt).

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