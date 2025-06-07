Президент "Барселоны" Жоан Лапорта находится под давлением в преддверии летнего трансферного окна. В клубе уверены, что Нико Уильямс из "Атлетика" может стать важным усилением, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Нападающий провел отличный сезон и хорошо взаимодействует с молодым талантом "Барселоны" Ламином Ямалем в сборной Испании. Считается, что их совместная игра способна помочь каталонскому клубу выиграть Лигу чемпионов.

Ранее переговоры по трансферу не увенчались успехом из-за сложностей с окружением игрока, однако сейчас, учитывая, что основной приоритет "сине-гранатовых" - Луис Диас из "Ливерпуля" - недоступен, руководство активизирует поиск альтернатив.



Стоимость трансфера - около 60 миллионов евро - рассматривается как долгосрочная инвестиция. Руководство клуба взвешивает финансовые возможности и рассматривает других потенциальных новичков.

Окончательное решение по трансферу остается за Лапортой, но внутри клуба растет мнение, что именно с Нико "Барселона" сможет укрепить состав и повысить шансы на победу в Лиге чемпионов.

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