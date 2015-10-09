Моуринью запросил у "Реала" трансфер нового форварда

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью продолжает работу над усилением состава перед новым сезоном. Португальский специалист уже обозначил руководству клуба очередную трансферную цель, передают Vesti.kz.

Моуринью хочет получить классического нападающего

Как сообщает Diario AS, наставник "сливочных" попросил подписать центрального форварда, который по игровым качествам напоминал бы бывшего нападающего команды Хоселу. Ранее сообщалось, что сам испанец может вновь вернуться в Ла Лигу.

При этом источник отмечает, что приобретение нового нападающего пока не считается приоритетной задачей для мадридского клуба на нынешнем трансферном рынке.

В клубе рассчитывают на Гарсию

В "Реале" полагают, что роль классического центрфорварда способен выполнять Гонсало Гарсия. Окончательное решение о необходимости нового усиления будет принято уже после начала предсезонной подготовки, когда Моуринью сможет оценить возможности всех футболистов команды в тренировочном процессе.

Неудачный прошлый сезон

Минувший сезон оказался для "Реала" не самым успешным. Мадридцы финишировали на втором месте в чемпионате Испании, а также завершили кампанию без единого завоёванного трофея, что стало одной из причин масштабной перестройки команды перед новым сезоном.

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