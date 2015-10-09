Моуринью разочаровался в новичке и потребовал от "Реала" еще одной покупки

Переход Бернарду Силвы в "Реал" считался главным трансфером для Жозе Моуринью, но игра полузащитника на чемпионате мира-2026 за сборную Португалии разочаровала тренера еще до старта предсезонки, передают Vesti.kz.

В матче против Хорватии хавбек вышел на замену, отыграл блекло и не повлиял на темп. Моуринью не увидел в нем лидера, способного вести команду за собой в системе Роберто Мартинеса. Из-за нестабильной игры тренеру срочно потребовался еще один полузащитник топ-уровня, пишет El Nacional.

Команде необходим выносливый хавбек

Моуринью ценит Бернарду за технику в узком пространстве и опыт, но его физическая форма и возраст вызывают вопросы. Португалец не может быть единственным плеймейкером "Реала". Команде необходим выносливый хавбек, способный:

• продвигать мяч вертикальными пасами;

• прессинговать все 90 минут;

• обострять игру в штрафной площади;

• брать инициативу в критические моменты.

Вынужденная продажа звезд ради трансфера

Покупка нового топ-игрока потребует огромных финансовых затрат. Чтобы освободить бюджет и место в составе, "Реал" будет вынужден продать ключевых футболистов. Главными кандидатами на выход для получения прибыли называют Эдуардо Камавингу и Федерико Вальверде. Расставание с ними приведет к глобальной перестройке всей полузащиты мадридского клуба.

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