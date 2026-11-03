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Моуринью раскритиковал соперников "Реала" в Ла Лиге за споры с судьями

Жозе Моуринью. Фото: ©Depositphotos/vitaliivitleo

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью остался недоволен реакцией футболистов "Расинга" на решение арбитра назначить пенальти в ворота их команды в матче 11-го тура чемпионата Испании, завершившемся победой "сливочных" со счётом 3:0, передают Vesti.kz.

Моуринью возмутило давление на арбитра

Спорный эпизод произошёл уже на 10-й минуте встречи. Судья указал на одиннадцатиметровую отметку после нарушения правил на Килиане Мбаппе. Это решение вызвало недовольство игроков и болельщиков хозяев, которые активно выражали протест.

Камеры DAZN запечатлели реакцию Моуринью. Португальский специалист обратил внимание на поведение футболистов "Расинга" и посчитал, что они оказывают чрезмерное давление на главного арбитра.

"Они продолжают разговаривать с чёртовым арбитром. Это просто невероятно. Он разговаривает с четвёртым арбитром, но не с этим. Я никогда не видел такого давления. Никогда такого не видел", — цитирует слова Моуринью Mundo Deportivo.

"Реал" занимает третье место в таблице

После 11 туров Ла Лиги команда Моуринью набрала 27 очков и располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

В следующем туре чемпионата Испании мадридцы встретятся с "Валенсией". Матч состоится 8 ноября.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
10 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
11 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
12 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
13 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
14 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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