Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью остался недоволен реакцией футболистов "Расинга" на решение арбитра назначить пенальти в ворота их команды в матче 11-го тура чемпионата Испании, завершившемся победой "сливочных" со счётом 3:0, передают Vesti.kz.

Моуринью возмутило давление на арбитра

Спорный эпизод произошёл уже на 10-й минуте встречи. Судья указал на одиннадцатиметровую отметку после нарушения правил на Килиане Мбаппе. Это решение вызвало недовольство игроков и болельщиков хозяев, которые активно выражали протест.

Камеры DAZN запечатлели реакцию Моуринью. Португальский специалист обратил внимание на поведение футболистов "Расинга" и посчитал, что они оказывают чрезмерное давление на главного арбитра.

"Они продолжают разговаривать с чёртовым арбитром. Это просто невероятно. Он разговаривает с четвёртым арбитром, но не с этим. Я никогда не видел такого давления. Никогда такого не видел", — цитирует слова Моуринью Mundo Deportivo.

"Реал" занимает третье место в таблице

После 11 туров Ла Лиги команда Моуринью набрала 27 очков и располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

В следующем туре чемпионата Испании мадридцы встретятся с "Валенсией". Матч состоится 8 ноября.

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