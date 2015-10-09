"Реал" одержал разгромную победу в Ла Лиге

"Расинг" из Сантандера потерпел крупное поражение от мадридского "Реала" в матче 11-го тура испанской Ла Лиги.

На 11-й минуте игры Килиан Мбаппе заработал пенальти. Француз сам подошел к точке, пробив в левый нижний угол. Голкипер угадал направление полёта мяча, но этого оказалось недостаточно для спасения команды.

На 22-й минуте преимущество мадридцев увеличилось. Арда Гюлер получил мяч в центре поля и выполнил проникающий пас вперёд на Беллингема. Англичанин по центру вышел один на один с голкипером, сместился в сторону и пробил в пустые ворота.

На 36-й минуте вингер "Реала" Ян Диоманде довел преимущество гостей до крупного. Роскошный дальний удар новичка "королевского" клуба подвел итоги первого тайма. Во второй половине счет остался прежним, "Реал" добыл уверенную победу на выезде - 3:0.

"Реал" после 11 туров занимает третье место в Ла Лиге, имея 27 набранных очков. "Атлетико" на второй позиции с 28 очками, лидирующая в турнирной таблице "Барселона" набрала 30 очков.

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