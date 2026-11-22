Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью довёл свою домашнюю победную серию в чемпионате Испании до 17 матчей подряд, передают Vesti.kz со ссылкой на Педро Мартина.

Его подопечные одержали волевую победу над "Сельтой" (2:1) в 13-м туре Ла Лиги. Уникальная серия охватывает два периода работы Моуринью в мадридском клубе: 11 побед подряд в сезоне-2012/13 и шесть домашних выигрышей кряду в текущем сезоне-2026/27.

Благодаря этому результату Моуринью повторил достижение Луиса Моловни (17 побед в сезоне-1985/86) и вошёл в тройку лучших тренеров в истории "Реала" по продолжительности домашних победных серий в Ла Лиге.

Выше в клубном рейтинге располагается только легендарный Мигель Муньос, которому принадлежат сразу два рекорда на "Сантьяго Бернабеу" - 22 победы подряд (1960–1962) и 18 побед подряд (1962–1963).

Следующий матч в Ла Лиге "Реал" проведёт на своём поле против "Алавеса" 28 ноября.

Ранее стало известно, что Моуринью выбрал форварда из 4-5 предложенных "Реалом" кандидатов.