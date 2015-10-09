Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью рассказал, как минувшим летом принял решение о подписании 21-летнего нападающего Карлоса Эспи, передают Vesti.kz.

Португальский специалист отметил, что руководство клуба предложило ему несколько кандидатур для усиления атаки, однако он сразу остановился на испанском форварде:

"Летом клуб дал мне список из четырёх-пяти нападающих на выбор, и я сказал: Карлос Эспи".

В субботу, 21 ноября, Эспи вновь оправдал доверие тренера: выйдя на замену, он забил победный мяч в концовке матча 13-го тура Ла Лиги против "Сельты" (2:1). В нынешнем сезоне на счету испанца уже четыре гола после выхода со скамейки запасных во всех турнирах - это лучший показатель среди всех игроков топ-5 европейских лиг.

Следующий матч в Ла Лиге "Реал" проведёт против "Алавеса" 28 ноября в Мадриде.

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