Нападающий мадридского "Реала" Карлос Эспи возглавил список самых результативных футболистов, выходящих на замену, среди представителей топ-5 европейских чемпионатов в нынешнем сезоне, передают Vesti.kz.

По данным OptaJose, после победного гола в матче 13-го тура Ла Лиги против "Сельты" (2:1) на счету 21-летнего испанца стало четыре мяча, забитых после выхода на поле со скамейки запасных во всех турнирах. Это лучший показатель среди футболистов пяти ведущих лиг Европы.

Примечательно, что для достижения этой отметки Эспи потребовалось нанести всего шесть ударов в створ ворот.

Эспи перешёл в "Реал" летом из "Леванте" за 25 миллионов евро.

Победа позволила мадридцам набрать 33 очка и сравняться с лидирующей "Барселоной", у которой есть игра в запасе. Сегодня, 22 ноября, каталонцы сыграют на своём поле с "Вильярреалом".

Следующий матч в Ла Лиге "Реал" проведёт в Мадриде против "Алавеса" 28 ноября.

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