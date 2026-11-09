Моуринью обошёл Гвардиолу с Анчелотти и вышел на первое место в истории Ла Лиги

Стал известен тренер с самым высоким процентом побед в истории чемпионата Испании среди специалистов, проведших не менее 100 матчей, передают Vesti.kz.

По данным Opta, им стал португалец Жозе Моуринью, одержавший 77 процентов побед во главе мадридского "Реала".

Топ-5 тренеров выглядит следующим образом:

• Жозе Моуринью (Португалия) - 77%

• Хосеп Гвардиола (Испания) - 76,3%

• Карло Анчелотти (Италия) - 71,1%

• Хави Эрнандес (Испания) - 69,6%

• Зинедин Зидан (Франция) - 67,8%

Три из пяти тренеров в этом списке (Моуринью, Анчелотти и Зидан) добились таких показателей во главе мадридского "Реала", а двое других (Гвардиола и Хави) - у руля "Барселоны".

Напомним, что "Реал" разгромил на выезде "Валенсию" (3:0) в матче 12-го тура Ла Лиги. "Сливочные" с 30 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая на три пункта от лидирующей "Барселоны".

Моуринью вернулся в "Реал" минувшим летом. Мадридский клуб он возглавлял с 2010 по 2013 год. За этот период португалец вместе со "сливочными" выиграл чемпионат Испании (2011/12), Кубок Испании (2010/11) и Суперкубок Испании (2012).