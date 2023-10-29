Модрич установил новый рекорд в матче с "Барселоной"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 11:06
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Полузащитник "Реала" Лука Модрич сыграл с "Барселоной" в рамках 11-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

По информации Sport24, хорватский хавбек, вышедший на замену на 63-й минуте, провел игру в возрасте 38 лет и 47 дней. Благодаря этому Модрич стал самым возрастным участником эль-класико между "Барселоной" и "Реалом".

Ранее рекорд принадлежал экс-вратарю "Реала" Франсиско Буйо, который выступал за мадридскую команду в 1986–1997 годах и принял участие в эль-класико 10 февраля 1996-го в возрасте 38 лет и 38 дней.

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Метки:
Барселона Реал Мадрид Модрич Лука

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