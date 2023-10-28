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Новости спорта Футбол Испания
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"Реал" обыграл "Барселону" благодаря невероятному голу Беллингема

"Реал" обыграл "Барселону" благодаря невероятному голу Беллингема
©twitter.com/realmadrid

В 11-м туре чемпиона Испании состоялось Класико с участием "Барселоны" и мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz

В первом тайме хозяева открыли счет, Илкай Гюндоган после ошибки обороны "Реала" забил свой дебютный гол за "Барселону". 

Во второй половине "Реалу" удалось перехватить инициативу. На 68-й минуте англичанин Джуд Беллингем забил потрясающим дальним ударом. А уже в компенсированное время, на 92-й минуте все тот же Беллингем оформил дубль и позволил "Реалу" одержать победу в принципиальном противостоянии. 

"Реал" упрочил свое преимущество над "Барселоной" в турнирной таблице Ла Лиги, выйдя на первое место в Ла Лиге. У мадридцев 28 очков, у каталонцев 24 очка. 

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Метки:
Барселона Реал Мадрид

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