"Реал" обыграл "Барселону" благодаря невероятному голу Беллингема

В 11-м туре чемпиона Испании состоялось Класико с участием "Барселоны" и мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

В первом тайме хозяева открыли счет, Илкай Гюндоган после ошибки обороны "Реала" забил свой дебютный гол за "Барселону".

Во второй половине "Реалу" удалось перехватить инициативу. На 68-й минуте англичанин Джуд Беллингем забил потрясающим дальним ударом. А уже в компенсированное время, на 92-й минуте все тот же Беллингем оформил дубль и позволил "Реалу" одержать победу в принципиальном противостоянии.

Stop that Jude Bellingham. pic.twitter.com/SBxwh18Vbh — Stop That Football (@stopthatfooty) October 28, 2023

"Реал" упрочил свое преимущество над "Барселоной" в турнирной таблице Ла Лиги, выйдя на первое место в Ла Лиге. У мадридцев 28 очков, у каталонцев 24 очка.

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