Месси улетел в Барселону. Известна цель визита

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси пропустил церемонию награждения лучших игроков Лиги 1 по итогам сезона, которую проводил профсоюз футболистов и тренеров Франции (UNFP Trophees).

Аргентинец был номинирован на приз лучшему игроку сезона. Но награду в итоге получил его одноклубник Килиан Мбаппе.

По информации RMC, Месси проигнорировал церемонию награждения и улетел в Барселону, чтобы посетить концерт группы Coldplay.

Отметим, что представители ПСЖ воздержались от общения с прессой и радостных эмоций по случаю награждения из-за ситуации, произошедшей утром 28 мая с голкипером команды Серхио Рико. Вратарь получил серьезную травму, упав с лошади, и находится в тяжелом состоянии.

Стали известны новый клуб Месси и его зарплата

В этом сезоне Месси провел за ПСЖ 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Его контракт с парижанами истекает в июне.

Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в "Барселону", за которую выступал всю карьеру до перехода в ПСЖ в 2021 году. Также СМИ писали, что Месси получил предложение из Саудовской Аравии.