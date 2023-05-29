Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Франция
Комментарии

Мбаппе или Месси: назван лучший футболист Лиги 1

Мбаппе или Месси: назван лучший футболист Лиги 1
©instagram.com/leomessi

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в четвертый раз подряд стал лучшим игроком чемпионата Франции (Лига 1), сообщают Vesti.kz.

Приз от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP) Мбаппе вручил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Килиан выигрывал эту награду в 2019, 2021 и 2022 годах (в 2020-м вручение не проводилось из-за пандемии).

Также на приз претендовали Лионель Месси (ПСЖ), Джонатан Дэвид ("Лилль"), Секо Фофана и Лои Опенда (оба - "Ланс").

24-летний Мбаппе провел за парижан 33 матча в Лиге 1, забил 28 голов и отдал 5 результативных передач.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Месси Лионель

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus