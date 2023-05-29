Войти через социальную сеть Войти через социальную сеть

Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа

Место

Реклама Новости спорта Футбол Франция Сегодня 07:57 Комментарии Мбаппе или Месси: назван лучший футболист Лиги 1 ©instagram.com/leomessi Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в четвертый раз подряд стал лучшим игроком чемпионата Франции (Лига 1), сообщают Vesti.kz. Приз от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP) Мбаппе вручил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Килиан выигрывал эту награду в 2019, 2021 и 2022 годах (в 2020-м вручение не проводилось из-за пандемии). Также на приз претендовали Лионель Месси (ПСЖ), Джонатан Дэвид ("Лилль"), Секо Фофана и Лои Опенда (оба - "Ланс"). 24-летний Мбаппе провел за парижан 33 матча в Лиге 1, забил 28 голов и отдал 5 результативных передач. Поделиться в соц. сетях:













Реклама Загрузка матч-центра... Статистика Футбол Футбол

Хоккей

Футзал

Волейбол

Баскетбол

Теннис

Бенди

Водное поло

Хоккей на траве Реклама Новости Реклама