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Новости спорта Футбол Франция
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Стали известны новый клуб Месси и его зарплата

Стали известны новый клуб Месси и его зарплата
©ПСЖ

В Саудовской Аравии уверены, что нападающий "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси будет играть в местном чемпионате уже в следующем сезоне, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

По данным источника, аргентинец перейдет в "Аль-Хиляль". Последний уже предложил контракт Месси. Зарплата игрока форварда может немного превысить 300 миллионов евро в год. 

Власти Саудовской Аравии считают, что Месси подпишет контракт с клубом в первые дни после того, как завершится чемпионат Франции. Отмечается, в стране была идея возродить противостояния между Месси и Криштиану Роналду, выступающего за "Аль-Наср", и теперь эта задумка близка к реальности.

Месси получил контракт от "Барселоны". Известна его зарплата

Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Контракт игрока с парижанами истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 20 результативных передач.

До этого аргентинец на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

 

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Саудовская Аравия

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