Месси оставил послание для "Барселоны"

Лионель Месси оставил поздравительное послание в честь 125-летия "Барселоны", за которую играл с 2003 по 2021 год, передают Vesti.kz.

В честь этого события состоится гала-вечер 29 ноября, однако на нем не сможет присутствовать аргентинский футболист.

"Прежде всего, поздравляю клуб с 125-летием. Это гордость - быть его частью, быть болельщиком "Барселоны". Мне повезло, что Бог привел меня в это место и заставил провести свою жизнь в этом замечательном клубе. Особенный клуб, не похожий на все остальные, как бы ни было трудно сейчас, учитывая то, как обстоят дела в футболе сегодня.

То, что он теперь представлен так, как мы хотим, и то, что нам нравится в "Барселоне", - это большой повод для гордости.

Я очень люблю этот клуб, город, людей, привязанность... Я надеюсь, что все будет хорошо и мы сможем продолжать делать этот клуб великим", - цитирует Месси El Nacional.