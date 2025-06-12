Хаби Алонсо, недавно возглавивший мадридский "Реал", сразу обозначил свои принципы, передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, на первой встрече с командой он заявил, что не намерен работать с проблемными футболистами. Если кто-то не будет соответствовать требованиям дисциплины, тренер потребует немедленного расставания с таким игроком.

Эндрик под прицелом

Особое внимание Алонсо уделил Эндрику - юному бразильскому форварду, который в первом сезоне практически не получал шансов от Карло Анчелотти. Вне поля Эндрик также проявлял себя не с лучшей стороны: недостаточная концентрация на футболе и сомнительный образ жизни стали поводом для разговора. Алонсо прямо заявил: если игрок не изменит свое поведение, он покинет клуб.





Аренда - возможный выход

Сейчас позиция Эндрика перекрыта суперзвездами вроде Килиана Мбаппе, а конкуренция на флангах остается крайне высокой. В клубе обсуждают, что аренда может стать наилучшим вариантом - она даст Эндрику возможность получать стабильную игровую практику и доказать свою состоятельность, ради которой "Реал" потратил 47,5 миллиона евро - именно столько было перечислено на счет бывшего клуба бразильца - "Палмейраса".