Испания
16:42
 

Мбаппе выступил против прихода Клоппа в "Реал" и предложил другого тренера

Килиан Мбаппе. ©Depositphotos/Musiu0

В мадридском "Реале" намечается серьёзная перестановка на тренерском мостике, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, президент клуба Флорентино Перес уже определился с преемником, однако главная звезда команды Килиан Мбаппе имеет свой взгляд на будущее клуба.

Фаворит президента: Юрген Клопп

Флорентино Перес уже начал подготовку к масштабным изменениям. Он лично уведомил Килиана Мбаппе о планах расстаться с Альваро Арбелоа по окончании сезона (который, согласно инсайдам, рассматривался как временная фигура перед приходом топ-специалиста).

Главным кандидатом на роль "спасателя" является Юрген Клопп. Немецкий специалист, ныне занимающий пост спортивного советника в Red Bull, якобы заскучал по адреналину больших матчей. Важную роль в переговорах играет Тони Кроос — легенда "Реала" выступает посредником, убеждая соотечественника принять вызов на "Сантьяго Бернабеу".

Выбор Мбаппе: Фактор Зидана

Несмотря на авторитет Клоппа, сам Килиан Мбаппе не в восторге от этой идеи. По сообщениям Le Parisien и RMC Sport, французский форвард настойчиво просит руководство вернуть в клуб Зинедина Зидана.

Для Мбаппе "Зизу" — кумир детства и идеальный наставник. Килиан уже пытался инициировать приглашение Зидана и теперь надеется, что Перес сделает всё возможное, чтобы убедить легенду вернуться.

Позиция Зидана

Сам Зинедин Зидан пока сохраняет интригу. Хотя его приоритетом остаётся сборная Франции после ЧМ-2026, он не исключает возможности третьего пришествия в "Реал".

Ситуация в Мадриде накаляется: Пересу предстоит выбрать между проверенным немецким системщиком и мечтой своего главного актива — Мбаппе.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

