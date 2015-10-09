Мбаппе выступил против прихода Клоппа в "Реал" и предложил другого тренера

В мадридском "Реале" намечается серьёзная перестановка на тренерском мостике, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, президент клуба Флорентино Перес уже определился с преемником, однако главная звезда команды Килиан Мбаппе имеет свой взгляд на будущее клуба.

Фаворит президента: Юрген Клопп

Флорентино Перес уже начал подготовку к масштабным изменениям. Он лично уведомил Килиана Мбаппе о планах расстаться с Альваро Арбелоа по окончании сезона (который, согласно инсайдам, рассматривался как временная фигура перед приходом топ-специалиста).

Главным кандидатом на роль "спасателя" является Юрген Клопп. Немецкий специалист, ныне занимающий пост спортивного советника в Red Bull, якобы заскучал по адреналину больших матчей. Важную роль в переговорах играет Тони Кроос — легенда "Реала" выступает посредником, убеждая соотечественника принять вызов на "Сантьяго Бернабеу".

Выбор Мбаппе: Фактор Зидана

Несмотря на авторитет Клоппа, сам Килиан Мбаппе не в восторге от этой идеи. По сообщениям Le Parisien и RMC Sport, французский форвард настойчиво просит руководство вернуть в клуб Зинедина Зидана.

Для Мбаппе "Зизу" — кумир детства и идеальный наставник. Килиан уже пытался инициировать приглашение Зидана и теперь надеется, что Перес сделает всё возможное, чтобы убедить легенду вернуться.

Позиция Зидана

Сам Зинедин Зидан пока сохраняет интригу. Хотя его приоритетом остаётся сборная Франции после ЧМ-2026, он не исключает возможности третьего пришествия в "Реал".

Ситуация в Мадриде накаляется: Пересу предстоит выбрать между проверенным немецким системщиком и мечтой своего главного актива — Мбаппе.

