Мбаппе установил рекорд сезона и обновил личный

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе установил новое личное достижение, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (2:1), в котором француз отметился забитым голом.

Этот мяч стал для Мбаппе восьмым с дальней дистанции в сезоне-2025/26 во всех турнирах. Это лучший показатель среди всех игроков пяти сильнейших европейских чемпионатов. Также 27-летнему форварду "Реала" покорился личный рекорд по количеству забитых мячей дальними ударами за сезон.

Кроме того, Мбаппе лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги с 24 голами, опережая ближайшего преследователя - Ведата Мурики ("Мальяорка") - на три мяча.

Всего в этом сезоне Мбаппе провел 40 матчей за "Реал" во всех турнирах, забив 41 гол и отдав 6 результативных передач.

