Испания
Сегодня 10:40
 

Мбаппе установил рекорд сезона и обновил личный

Мбаппе установил рекорд сезона и обновил личный Килиан Мбаппе. Фото: ФК "Реал" Мадрид©

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе установил новое личное достижение, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (2:1), в котором француз отметился забитым голом.

Этот мяч стал для Мбаппе восьмым с дальней дистанции в сезоне-2025/26 во всех турнирах. Это лучший показатель среди всех игроков пяти сильнейших европейских чемпионатов. Также 27-летнему форварду "Реала" покорился личный рекорд по количеству забитых мячей дальними ударами за сезон.

Кроме того, Мбаппе лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги с 24 голами, опережая ближайшего преследователя - Ведата Мурики ("Мальяорка") - на три мяча.

Всего в этом сезоне Мбаппе провел 40 матчей за "Реал" во всех турнирах, забив 41 гол и отдав 6 результативных передач.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 32 23 4 5 67-30 73
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 32 12 13 7 48-40 49
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Атлетик 32 12 5 15 34-45 41
10 Осасуна 32 10 9 13 37-39 39
11 Жирона 32 9 11 12 35-48 38
12 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
13 Валенсия 32 9 9 14 35-47 36
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 32 9 8 15 40-49 35
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 32 8 9 15 36-48 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Лейпциг   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 апреля 23:30   •   не начат
РБ Лейпциг
(Лейпциг)
- : -
Унион
(Берлин)
