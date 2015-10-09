Испания
Сегодня 08:00
 

"Реал" обыграл аутсайдера Ла Лиги благодаря голам Мбаппе и Винисиуса

"Реал" обыграл аутсайдера Ла Лиги благодаря голам Мбаппе и Винисиуса

Мадридский "Реал" одержал победу над "Алавесом" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу, прервав неудачную серию, сообщают Vesti.kz.

Мадридский "Реал" одержал победу над "Алавесом" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу, прервав неудачную серию, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Килиан Мбаппе (30-я минута) и Винисиус Жуниор (50-я). У гостей отличился Тони Мартинес (90+3).

Таким образом, "Реал" победил первые за пять матчей. Перед этим днем у мадридцев было три поражения и ничья.

После 32 матчей мадридский "Реал" набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на шесть очков от "Барселоны", у которой на игру меньше. "Алавес" (33) располагается на 17-й строчке.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 32 23 4 5 67-30 73
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 32 12 13 7 48-40 49
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Атлетик 32 12 5 15 34-45 41
10 Осасуна 32 10 9 13 37-39 39
11 Жирона 32 9 11 12 35-48 38
12 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
13 Валенсия 32 9 9 14 35-47 36
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 32 9 8 15 40-49 35
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 32 8 9 15 36-48 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Валенсия   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 апреля 22:00   •   не начат
Леванте
Леванте
(Валенсия)
- : -
Севилья
Севилья
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Леванте
Ничья
Севилья
Проголосовало 32 человек

