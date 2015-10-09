"Реал" обыграл аутсайдера Ла Лиги благодаря голам Мбаппе и Винисиуса

Мадридский "Реал" одержал победу над "Алавесом" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу, прервав неудачную серию, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Килиан Мбаппе (30-я минута) и Винисиус Жуниор (50-я). У гостей отличился Тони Мартинес (90+3).

Таким образом, "Реал" победил первые за пять матчей. Перед этим днем у мадридцев было три поражения и ничья.

После 32 матчей мадридский "Реал" набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на шесть очков от "Барселоны", у которой на игру меньше. "Алавес" (33) располагается на 17-й строчке.

