Испания
Сегодня 09:48
 

Мбаппе угрожает рекорду Роналду и может сотворить историю за "Реал"

Мбаппе угрожает рекорду Роналду и может сотворить историю за "Реал" Килиан Мбаппе. ©Depositphotos/Musiu0

Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой 56-й гол за мадридский клуб в 2025 году, передают Vesti.kz.

Футболист огорчил "Алавес" (2:1) в матче 16-го тура Ла Лиги.

Таким образом, Мбаппе сократил отставание от рекорда Криштиану Роналду по голам за "Реал" за календарный год до трёх мячей. В 2013-м португалец забил 59 голов.

До конца года "Реалу" предстоит провести ещё две игры — против "Талаверы" в Кубке Испании и "Севильи" в Ла Лиге.

Напомним, Мбаппе перешёл в "Реал" летом прошлого года из ПСЖ в статусе свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2029 года.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сейчас он защищает цвета саудовского "Аль-Насра".

После победы над "Алавесом" "Реал" с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре, 20 декабря, мадридский клуб примет дома "Севилью".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Мальорка 16 4 5 7 18-23 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
17 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
18 Валенсия 16 3 6 7 15-25 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

