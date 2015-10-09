Мбаппе угрожает рекорду Роналду и может сотворить историю за "Реал"

Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой 56-й гол за мадридский клуб в 2025 году, передают Vesti.kz.

Футболист огорчил "Алавес" (2:1) в матче 16-го тура Ла Лиги.

Таким образом, Мбаппе сократил отставание от рекорда Криштиану Роналду по голам за "Реал" за календарный год до трёх мячей. В 2013-м португалец забил 59 голов.

До конца года "Реалу" предстоит провести ещё две игры — против "Талаверы" в Кубке Испании и "Севильи" в Ла Лиге.

Напомним, Мбаппе перешёл в "Реал" летом прошлого года из ПСЖ в статусе свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2029 года.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сейчас он защищает цвета саудовского "Аль-Насра".

После победы над "Алавесом" "Реал" с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре, 20 декабря, мадридский клуб примет дома "Севилью".

