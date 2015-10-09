Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 14:30
 

Мбаппе сотворил историю в "Реале". Подробности

  Комментарии

Поделиться
Мбаппе сотворил историю в "Реале". Подробности Килиан Мбаппе. Фото: ФК "Реал" Мадрид©

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе завершил 2025 год с феноменальной статистикой, которая позволила ему войти в историю мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе завершил 2025 год с феноменальной статистикой, которая позволила ему войти в историю мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

По данным Opta Sport, Мбаппе стал лучшим бомбардиром среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция) в минувшем году.

В 2025 году Мбаппе поразил ворота соперников 59 раз в 59-ти матчах во всех соревнованиях. Этот показатель не только вывел его на первое место среди всех игроков топ-5 лиг, но и позволил достичь исторического результата в клубе.

Мбаппе повторил абсолютный рекорд для игроков "Реала" за один год, установленным легендарным Криштиану Роналду. В 2013 году капитан сборной Португалии также забил 59 мячей во всех турнирах.


Напомним, Мбаппе играет за "Реал" с лета 2024 года. Всего на его счету уже 73 гола и 10 результативных передач в 83 матчах за "королевский клуб".

Контракт форварда со "сливочными" действует до июня 2029 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 200 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Мбаппе исключён из состава "Реала".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Виго   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 января 18:00   •   не начат
Сельта
Сельта
(Виго)
- : -
Валенсия
Валенсия
(Валенсия)
Кто победит в основное время?
Сельта
Ничья
Валенсия
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!