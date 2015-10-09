Мбаппе сотворил историю в "Реале". Подробности

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе завершил 2025 год с феноменальной статистикой, которая позволила ему войти в историю мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

По данным Opta Sport, Мбаппе стал лучшим бомбардиром среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция) в минувшем году.

В 2025 году Мбаппе поразил ворота соперников 59 раз в 59-ти матчах во всех соревнованиях. Этот показатель не только вывел его на первое место среди всех игроков топ-5 лиг, но и позволил достичь исторического результата в клубе.

Мбаппе повторил абсолютный рекорд для игроков "Реала" за один год, установленным легендарным Криштиану Роналду. В 2013 году капитан сборной Португалии также забил 59 мячей во всех турнирах.

Напомним, Мбаппе играет за "Реал" с лета 2024 года. Всего на его счету уже 73 гола и 10 результативных передач в 83 матчах за "королевский клуб".

Контракт форварда со "сливочными" действует до июня 2029 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 200 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Мбаппе исключён из состава "Реала".

