Мбаппе сделал подарок Надалю после сенсации за "Реал": видео

Звездный новичок мадридского "Реала" французский нападающий Килиан Мбаппе сделал подарок испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, сообщают Vesti.kz.

Спортсмены встретились в подтрибунном помещении после матча первого тура Ла Лиги, в котором "Реал" играл на выезде с "Мальоркой". Мбаппе подарил Надалю свою игровую футболку.

Надаль - 22-кратный победитель турниров "Большого шлема". Теннисист является болельщиком "Реала" и уроженцем города Манакор на острове Мальорка, он присутствовал на матче как специальный гость.

Сама игра завершилась сенсационной ничьей 1:1. Мбаппе провел полный матч, но результативными действиями не отметился.

Momentazo 🎾⚽️



Mbappé le regala su primera camiseta de liga con el Real Madrid a Nadal pic.twitter.com/bH7S1Jxb8s — US Open Tennis (@usopen) August 19, 2024

Дебют мечты! Мбаппе забил гол, а "Реал" выиграл Суперкубок УЕФА

"Реал" объявил о переходе Мбаппе 3 июня. 25-летний форвард подписал пятилетний контракт.

Француз дебютировал за "королевский клуб" в матче за Суперкубок УЕФА против итальянской "Аталанты" (2:0) и отметился голом.

Мбаппе получил 100 миллиардов от "Реала". В контракте есть бонус за "Золотой мяч"