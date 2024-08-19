Мбаппе сделал подарок Надалю после сенсации за "Реал": видео
Звездный новичок мадридского "Реала" французский нападающий Килиан Мбаппе сделал подарок испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, сообщают Vesti.kz.
Звездный новичок мадридского "Реала" французский нападающий Килиан Мбаппе сделал подарок испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, сообщают Vesti.kz.
Спортсмены встретились в подтрибунном помещении после матча первого тура Ла Лиги, в котором "Реал" играл на выезде с "Мальоркой". Мбаппе подарил Надалю свою игровую футболку.
Надаль - 22-кратный победитель турниров "Большого шлема". Теннисист является болельщиком "Реала" и уроженцем города Манакор на острове Мальорка, он присутствовал на матче как специальный гость.
Сама игра завершилась сенсационной ничьей 1:1. Мбаппе провел полный матч, но результативными действиями не отметился.
Momentazo 🎾⚽️— US Open Tennis (@usopen) August 19, 2024
Mbappé le regala su primera camiseta de liga con el Real Madrid a Nadal pic.twitter.com/bH7S1Jxb8s
Дебют мечты! Мбаппе забил гол, а "Реал" выиграл Суперкубок УЕФА
"Реал" объявил о переходе Мбаппе 3 июня. 25-летний форвард подписал пятилетний контракт.
Француз дебютировал за "королевский клуб" в матче за Суперкубок УЕФА против итальянской "Аталанты" (2:0) и отметился голом.
Мбаппе получил 100 миллиардов от "Реала". В контракте есть бонус за "Золотой мяч"
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