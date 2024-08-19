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Испания
Вчера 15:25
 

Мбаппе сделал подарок Надалю после сенсации за "Реал": видео

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Мбаппе сделал подарок Надалю после сенсации за "Реал": видео ©ФК "Реал" Мадрид

Звездный новичок мадридского "Реала" французский нападающий Килиан Мбаппе сделал подарок испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, сообщают Vesti.kz.

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Звездный новичок мадридского "Реала" французский нападающий Килиан Мбаппе сделал подарок испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, сообщают Vesti.kz.

Спортсмены встретились в подтрибунном помещении после матча первого тура Ла Лиги, в котором "Реал" играл на выезде с "Мальоркой". Мбаппе подарил Надалю свою игровую футболку.

Надаль - 22-кратный победитель турниров "Большого шлема". Теннисист является болельщиком "Реала" и уроженцем города Манакор на острове Мальорка, он присутствовал на матче как специальный гость.

Сама игра завершилась сенсационной ничьей 1:1. Мбаппе провел полный матч, но результативными действиями не отметился.

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"Реал" объявил о переходе Мбаппе 3 июня. 25-летний форвард подписал пятилетний контракт.

Француз дебютировал за "королевский клуб" в матче за Суперкубок УЕФА против итальянской "Аталанты" (2:0) и отметился голом.

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