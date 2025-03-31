Нападающий "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе рассказал, счастлив ли он в мадридском клубе, передают Vesti.kz.

Игроком "сливочных" он стал в прошлом году, перейдя из "Пари Сен-Жермена" в статусе свободного агента.

"Я хотел забивать голы и быть счастливым. Я начинал как фанат Зизу и "галактикос". Это лучший клуб в мире, и у него есть аура, которой нет у других. По моему лицу видно, счастлив я или нет, и сейчас я счастлив. Очень счастлив там, где я нахожусь", - цитирует француза sports.yahoo.com.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Мбаппе провел 27 матчей, забил 22 гола и отдал три результативные передачи.

В общей сложности в его активе 33 гола в дебютном сезоне за "Реал" - столько же, сколько у португальца Криштиану Роналду, игравшего за мадридцев с 2009 по 2018 год.

Между тем экс-игрок "Реала" затмил Мбаппе. Подробности - тут.