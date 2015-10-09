Мбаппе побил рекорд Роналду и вписал своё имя в историю "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе установил новое достижение, сообщают Vesti.kz.

26-летний форвард отметился дублем в матче 19-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" из Бильбао (3:0).

Таким образом, Мбаппе стал вторым игроком в истории "королевского клуба", которому удалось забить 55 голов за один календарный год. Ранее подобная отметка в "Реале" покорялась лишь португальской легенде клуба Криштиану Роналду, который ныне выступает за саудовский "Аль-Наср".

До конца текущего года "Реалу" предстоит провести четыре матча – против "Сельты", "Манчестер Сити", "Алавеса" и "Севильи". Тем самым у Мбаппе еще есть время, чтобы повторить или даже превзойти достижение Роналду.

Рекорд по голам за календарный год в составе "Реала":

Криштиану Роналду, 2013 год — 59 голов;

Криштиану Роналду, 2012 год — 58 голов;

Криштиану Роналду, 2014 год — 56 голов;

Килиан Мбаппе, 2025 год — 55 голов;

Криштиану Роналду, 2015 год — 54 гола;

Криштиану Роналду, 2011 год — 53 гол.

Напомним, Мбаппе перешел в "Реал" летом 2024 года. Француз стал первым футболистом "сливочных", который забил более 30 голов в своем первом сезоне в чемпионате Испании.

Также Мбаппе стал первым футболистом "Реала" со времен Роналду, выигравшим "Золотую бутсу" Европы.

Мбаппе предложил "Реалу" нового тренера вместо Хаби Алонсо

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!