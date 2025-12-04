Мбаппе переписал историю: француз превзошёл рекорд Роналду, но не догнал Месси

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе ворвался в десятку лучших бомбардиров за один календарный год, сообщают Vesti.kz.

Его дубль в матче против "Атлетика" (3:0) стал 61-м и 62-м голом французской звезды в 2025-м, позволив Мбаппе обойти достижение Криштиану Роналду, который в 2014 году остановился на отметке 61 мяч.

На вершине исторического списка по-прежнему находится экс-форвард "Барселоны" Лионель Месси — его невероятные 91 гол в 2012 году остаются недосягаемым рекордом уже более десяти лет.

Топ-10 самых результативных бомбардиров в истории за один календарный год:

Лионель Месси (2012) — 91 гол.Герд Мюллер (1972) — 85 голов.Пеле (1958) — 75 голов.Пеле (1965) — 72 гола.Зико (1979) — 72 гола.Ромарио (2000) — 72 гола.Роберт Левандовски (2021) — 69 голов.Криштиану Роналду (2013) — 69 голов.Криштиану Роналду (2012) — 63 гола.Килиан Мбаппе (2025) — 62 гола.

Напомним, Мбаппе перешел в "Реал" в 2024 году в летнее трансферное окно. Ранее он выступал за "Монако" и ПСЖ.