Летом руководство мадридского "Реала" всерьез рассматривало продажу вингера команды Родриго Гоэса за 100 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Как Мбаппе "лишил" клуб 100 миллионов

Бразилец сам не был уверен в будущем и склонялся к уходу, но ситуацию изменили Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Именно эти двое сыграли решающую роль: они буквально уговаривали Родриго остаться.

"Послушай, ты важнейший игрок для нас. Уходить не нужно", — цитирует партнеров DefensaCentral.

В итоге футболист отказался от идеи покинуть мадридский клуб и решил бороться за место при Хаби Алонсо.

Поддержка лидеров помогла остаться в "Реале"

Журналист Graeme Bailey отметил, что в последние недели трансферного окна Мбаппе и Винисиус активно подбадривали Родриго и помогли ему принять окончательное решение. В итоге в мадридской атаке сохранился трио, где каждый верит в ценность другого.

Правда, нынешний сезон для бразильца складывается непросто: из ключевого игрока он превратился скорее в "джокера", выходящего на замену.

Но у Родриго есть поддержка главных звезд команды и шанс доказать тренеру, что он способен вернуться к статусу лидера.

Напомним, что за ситуацией внимательно следят топ-клубы Европы — ПСЖ, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Если зимой или следующим летом положение Родриго не изменится, борьба за его подпись обещает быть ожесточенной.