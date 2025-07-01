Французский форвард Килиан Мбаппе обвинил бразильского вингера Винисиуса Жуниора в слабой игре без мяча, назвав его одной из причин проблем мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Мбаппе выступил с критикой Винисиуса

По информации Don Balon, Мбаппе провел откровенный разговор с Винисиусом накануне матча 1/8 финала клубного чемпионата мира против туринского "Ювентуса". Лидер сборной Франции подчеркнул, что без единой командной игры и активного участия в оборонительных действиях даже самые талантливые игроки не смогут привести "Реал" к успеху.





Тактические ошибки бразильца

С приходом Хаби Алонсо и переходом к схеме 3-5-2 "Реал" старается плотнее контролировать центр поля и минимизировать потери. Однако отсутствие прессинга со стороны атакующей тройки, особенно со стороны Винисиуса, делает команду уязвимой. Несмотря на пять игроков в полузащите, команда часто "рвется" между линиями.

Винисиус отреагировал на слова Мбаппе

Винисиус уже не демонстрирует тех цифр по голам и ассистам, которые показывал в сезоне 2023/24. В клубе считают, что ему необходимо прибавить именно в игре без мяча. Сам игрок, по сообщениям источника, признал критику справедливой и готов меняться, чтобы вновь стать ключевым элементом мадридской машины.

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