Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, недоволен своей позицией на поле, сообщают Vesti.kz.

По информации испанского издания Sport.es, француз уверен, что центральный нападающий - не его лучшая роль в схемах Карло Анчелотти, и считает, что сможет проявить себя ярче и забивать больше голов, играя на флангах.

Напомним, что Мбаппе присоединился к "Реалу" перед началом сезона, подписав пятилетний контракт. За 15 матчей он забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

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