Не Мбаппе и не Ямаль: назван настоящий кошмар для защитников

Хуан Фойт, аргентинский защитник "Вильярреала", поделился своим мнением о том, кого он считает самым сложным соперником в Ла Лиге. Вопрос звучал очевидно: Килиан Мбаппе или Ламин Ямаль? Но Фойт удивил всех и назвал Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

"Выбирая Винисиуса, я оцениваю его влияние на защиту: скорость, дриблинг и постоянное давление на оборону соперника", — отметил аргентинец.

Три звезды Ла Лиги

Мбаппе — сила, скорость и гол. Ямаль — юный талант с невероятным дриблингом и дерзостью. Винисиус — постоянная угроза для защитников, сочетание скорости, дриблинга и характера. Все три игрока уникальны, но для защитника Ла Лиги Винисиус выделяется именно непредсказуемостью.

Опыт защитника

Фойт подчеркивает, что его оценка исходит из практического опыта на поле. Он сталкивался с этими игроками в матчах Ла Лиги, и по его словам, непредсказуемость Винисиуса делает его особенно сложным для опекунов.

"Мбаппе впечатляет, Ямаль вдохновляет, но Винисиус — настоящий кошмар для защитника", — заключил Фойт.

Мбаппе и Винисиус представляют "Реал", а Ямаль защищает цвета "Барселоны".

