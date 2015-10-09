Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Не Мбаппе и не Ямаль: назван настоящий кошмар для защитников

Хуан Фойт, аргентинский защитник "Вильярреала", поделился своим мнением о том, кого он считает самым сложным соперником в Ла Лиге. Вопрос звучал очевидно: Килиан Мбаппе или Ламин Ямаль? Но Фойт удивил всех и назвал Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

"Выбирая Винисиуса, я оцениваю его влияние на защиту: скорость, дриблинг и постоянное давление на оборону соперника", — отметил аргентинец.

Три звезды Ла Лиги

Мбаппе — сила, скорость и гол. Ямаль — юный талант с невероятным дриблингом и дерзостью. Винисиус — постоянная угроза для защитников, сочетание скорости, дриблинга и характера. Все три игрока уникальны, но для защитника Ла Лиги Винисиус выделяется именно непредсказуемостью.

Опыт защитника

Фойт подчеркивает, что его оценка исходит из практического опыта на поле. Он сталкивался с этими игроками в матчах Ла Лиги, и по его словам, непредсказуемость Винисиуса делает его особенно сложным для опекунов.

"Мбаппе впечатляет, Ямаль вдохновляет, но Винисиус — настоящий кошмар для защитника", — заключил Фойт.

Мбаппе и Винисиус представляют "Реал", а Ямаль защищает цвета "Барселоны". 

Ранее стало известно, что Юрген Клопп, которого слухи летом отправляют в "Реал", рассматривает продажу звезды мадридского клуба за 90 миллионов евро, подробности — по ссылке.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25-25 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
9 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
10 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
11 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
12 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
13 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
14 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
15 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
16 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
17 Севилья 20 6 3 11 26-32 21
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Вильярреал   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 01:00   •   не начат
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Вильярреал
Ничья
Реал М
Проголосовало 172 человек

