В сети появилось видео с участием футболистов мадридского "Реала", которые сравнивают француза Киллиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда, передает Vesti.kz.

В споре участвовали британец Джуд Беллингем и француз Орельен Чуамени.

"Холанд невероятный парень", - заявил Беллингем.

"Нам все равно", - парировал Чуамени.

"Он лучше, чем твой мальчик, Мбаппе", - подчеркнул Джуд.

В ответ Чуамени со словами "пожалуйста, пожалуйста", предпочел замять диалог.

"Реал" лишил Мбаппе мечты

Отметим, что "Реал" рассматривал и Мбаппе, и Холанда в качестве усиления. В итоге "королевский клуб" остановил выбор на французском форварде. Сообщалось, что Киллиан перейдет в мадридский клуб в летнее трансферное окно.