Мбаппе и Холанд внесли раздор в "Реале"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 11:15
©instagram.com/k.mbappe/erling.haaland

В сети появилось видео с участием футболистов мадридского "Реала", которые сравнивают француза Киллиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда, передает Vesti.kz.

В споре участвовали британец Джуд Беллингем и француз Орельен Чуамени

"Холанд невероятный парень", - заявил Беллингем.

"Нам все равно", - парировал Чуамени.

"Он лучше, чем твой мальчик, Мбаппе", - подчеркнул Джуд.

В ответ Чуамени со словами "пожалуйста, пожалуйста", предпочел замять диалог.

"Реал" лишил Мбаппе мечты

Отметим, что "Реал" рассматривал и Мбаппе, и Холанда в качестве усиления. В итоге "королевский клуб" остановил выбор на французском форварде. Сообщалось, что Киллиан перейдет в мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Метки:
Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг Реал Мадрид Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:08
Испания
Стала известна реакция игроков "Реала" на разгромную победу "Барселоны"
Сегодня , 11:15
Испания
Мбаппе и Холанд внесли раздор в "Реале"
Вчера , 19:00
Испания
"Реал" нацелился на протеже Роналду
Вчера , 13:55
Испания
Левандовски повторил достижение Роналду
Вчера , 13:37
Испания
"Барселона" сотворила историю в матче с разгромом "Атлетико"
Вчера , 12:12
Испания
В "Барселоне" повторили рекорд Месси
Вчера , 10:48
Испания
"Барселона" выбрала наследника Месси
Вчера , 07:46
Испания
Разгромом и удалением Хави завершился матч "Атлетико" и "Барселоны"
17 марта, 20:00
Испания
Фанаты испанского клуба пожелали смерти лидеру "Реала"
17 марта, 19:30
Испания
Легенда "Барселоны" назвал кандидатов на замену Хави
© 2008 - 2024 ТОО «EML»