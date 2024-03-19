В сети появилось видео с участием футболистов мадридского "Реала", которые сравнивают француза Киллиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда, передает Vesti.kz.
В споре участвовали британец Джуд Беллингем и француз Орельен Чуамени.
"Холанд невероятный парень", - заявил Беллингем.
"Нам все равно", - парировал Чуамени.
"Он лучше, чем твой мальчик, Мбаппе", - подчеркнул Джуд.
В ответ Чуамени со словами "пожалуйста, пожалуйста", предпочел замять диалог.
Отметим, что "Реал" рассматривал и Мбаппе, и Холанда в качестве усиления. В итоге "королевский клуб" остановил выбор на французском форварде. Сообщалось, что Киллиан перейдет в мадридский клуб в летнее трансферное окно.