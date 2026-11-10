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Лидер сборной Испании усилит состав "Барселоны" после международной паузы

Сборная Испании по футболу. Фото: ©Depositphotos/actionsports

Вице-капитан сборной Испании и полузащитник каталонской "Барселоны" Дани Ольмо близок к возвращению на поле после травмы и, вероятнее всего, сможет принять участие в матче 13-го тура Ла Лиги против "Вильярреала", который состоится 22 ноября, передают Vesti.kz.

Ольмо приближается к возвращению

28-летний испанец получил повреждение приводящей мышцы бедра в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен" (2:4). С тех пор футболист не выходил на поле в составе каталонского клуба, а также пропустит ноябрьские матчи сборной Испании в Лиге наций.

При этом восстановление полузащитника проходит успешно. Недавно Ольмо вернулся к лёгким тренировкам на футбольном поле, что позволяет рассчитывать на его возвращение после международной паузы.

Дани Ольмо Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Возвращение Ольмо поможет Флику

Возвращение испанца станет важным усилением для команды Ханси Флика. Ольмо сможет закрыть позицию под нападающим, а также разделить нагрузку с Фермином Лопесом, который в его отсутствие получает больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Ольмо провёл 12 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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