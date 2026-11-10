Вице-капитан сборной Испании и полузащитник каталонской "Барселоны" Дани Ольмо близок к возвращению на поле после травмы и, вероятнее всего, сможет принять участие в матче 13-го тура Ла Лиги против "Вильярреала", который состоится 22 ноября, передают Vesti.kz.Ольмо приближается к возвращению
28-летний испанец получил повреждение приводящей мышцы бедра в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен" (2:4). С тех пор футболист не выходил на поле в составе каталонского клуба, а также пропустит ноябрьские матчи сборной Испании в Лиге наций.
При этом восстановление полузащитника проходит успешно. Недавно Ольмо вернулся к лёгким тренировкам на футбольном поле, что позволяет рассчитывать на его возвращение после международной паузы.
Возвращение Ольмо поможет Флику
Возвращение испанца станет важным усилением для команды Ханси Флика. Ольмо сможет закрыть позицию под нападающим, а также разделить нагрузку с Фермином Лопесом, который в его отсутствие получает больше игрового времени.
В нынешнем сезоне Ольмо провёл 12 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.
Ламин Ямаль выбыл из состава сборной Испании после победы над "Атлетико"