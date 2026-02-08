Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде может покинуть клуб из-за разногласий с тренерским штабом. Английские топ-клубы проявляют интерес к уругвайцу, передают Vesti.kz.

Разногласия с тренерским штабом

По данным El Nacional, ключевой игрок "сливочных" испытывает неудовлетворённость из-за решения главного тренера Альваро Арбелоа использовать его в роли защитника, где он не может оказывать заметного влияния на игру. Уругваец предпочитает играть в центре поля — своей идеальной позиции. Конфликты с предыдущим наставником Хаби Алонсо и нынешней расстановкой усилили сомнения Вальверде относительно будущего в Мадриде.

Интерес клубов АПЛ

Ситуацией уже заинтересовались английские клубы — "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Оба готовы предложить серьёзные финансовые условия, чтобы убедить 27-летнего полузащитника перейти в Премьер-Лигу. Вальверде рассматривает эти варианты, особенно если новый тренер "Реала" не оправдает его ожиданий.

По данным издания, уругваец задал вопрос руководству клуба относительно будущего тренера "королевского клуба", так как считает, что это напрямую повлияет на его решение.





Статистика сезона и стоимость игрока

В текущем сезоне Вальверде провёл 31 матч, забил один гол и отдал девять результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость уругвайца составляет 120 миллионов евро, что делает его одним из самых ценных игроков клуба.

