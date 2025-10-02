Левандовски разозлился на Флика и нашёл новый клуб

Текущий сезон может стать последним для польского форварда Роберта Левандовски в каталонской "Барселоне", передают Vesti.kz.

Левандовски разочаровался в решениях Флика

Контракт польского нападающего истекает летом 2026 года, и стороны не планируют его продлевать. К тому же, главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик перестал видеть в 37-летнем форварде игрока основы и всё чаще делает ставку на испанца Феррана Торреса. Это решение вызвало недовольство Левандовски, который оказался на скамейке запасных и утратил лидерский статус.

"Милан" готов забрать ветерана "Барселоны"

По информации Don Balon, к игроку уже проявляет серьезный интерес "Милан". Итальянский клуб ищет опытного нападающего, способного возглавить атаку в новом сезоне. Несмотря на возраст — в следующем году Левандовски исполнится 38 — в "россонери" считают его идеальным вариантом для укрепления состава.

В "Барсе" не намерены продлевать контракт с поляком

Хотя в последние годы форварда регулярно связывали с переездом в Саудовскую Аравию, сам футболист и его окружение склоняются к тому, чтобы остаться в Европе. В Италии он сможет завершить карьеру на высоком уровне и сохранить статус в элитном футболе.

В "Барселоне" не планируют продлевать контракт с поляком. Отношения с Фликом ухудшились, а игровое время заметно сократилось. Всё указывает на то, что нынешний сезон станет для Левандовски последним на "Камп Ноу".

