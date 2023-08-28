"Барселона" одержала непростую победу над "Вильярреалом" в третьем туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Вильярреале на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика" и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Игра напоминала качели. Сначала "сине-гранатовые" вели в два мяча, затем хозяева героически отыгрались и уже сами вышли вперед в счете, но, в конце концов, каталонцы продемонстрировали свой класс и вытащили этот матч.

В составе победителей отличились Гави (12-я минута), Френки де Йонг (15-я), Ферран Торрес (68-я) и Роберт Левандовски (71-я). У проигравших голы забивали Хуан Фойт (26-я), Александер Серлот (40-я) и Алекс Баэна (50-я).

После этой игры "Барселона" с 7 очками расположилась на третьем месте турнирной таблицы, а "Вильярреал" с 3 баллами находится на 13-й позиции.

В следующем туре, 1 сентября, "Вильярреал" на выезде сыграет с "Кадисом", а 3-го числа "Барселона" в гостях встретится с "Осасуной".