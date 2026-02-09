Левандовски повторил уникальное достижение Месси и Роналду

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски повторил редчайшее достижение, покорявшееся ранее лишь Лионелю Месси и Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

По данным Opta, в матче 23-го тура Ла Лиги против "Мальорки" (3:0) поляк забил свой десятый гол в текущем чемпионате, тем самым преодолев важную статистическую отметку.

Этот мяч сделал Левандовски третьим игроком XXI века, которому удавалось на протяжении 15 сезонов подряд забивать не менее 10 голов в топ-5 европейских чемпионатах.

Ранее подобной стабильностью могли похвастаться только Роналду (16 сезонов подряд) и Месси (15).

Роберт Левандовски по праву считается одним из самых выдающихся форвардов современного футбола. В его коллекции – две "Золотые бутсы" (2021 и 2022), а также награды лучшему футболисту мира по версии ФИФА в 2020 и 2021 годах.

Поляк побеждал в Лиге чемпионов, неоднократно становился чемпионом Германии в составе "Баварии" и завоевывал титулы в Испании с "Барселоной".

Кроме того, Левандовски является абсолютным рекордсменом сборной Польши по количеству проведённых матчей и забитых мячей.

