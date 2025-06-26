Польский нападающий Роберт Левандовски может покинуть "Барселону" уже этим летом, однако наставник "сине-гранатовых" Ханси Флик пока против трансфера, передают Vesti.kz.

Опытного форварда зовут в Саудовскую Аравию

Несмотря на успешный прошлый сезон - более 40 голов во всех турнирах - в руководстве "Барселоны" сохраняются сомнения относительно будущего Левандовски. Главным фактором беспокойства является возраст нападающего - ему 36 лет, и есть вопросы по поводу его способности поддерживать прежний уровень.

На фоне этих разговоров представители футболиста начали прорабатывать варианты возможного ухода. По информации Don Balon, два клуба из Саудовской Аравии уже сделали Левандовски официальные предложения, которые значительно превышают его нынешний оклад в "Барселоне" (около 10 миллионов евро в год). Финансовые условия настолько щедры, что форвард не исключает возможности провести заключительный этап карьеры в арабской лиге.

Флик не хочет отпускать Левандовски

Однако главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассчитывает на Левандовски в следующем сезоне и не намерен с ним расставаться. Несмотря на возраст, немецкий специалист уверен в том, что поляк по-прежнему сохраняет голевое чутье и сможет принести команде пользу. Ожидается, что Флик будет точечно использовать Левандовски, дозируя его игровую нагрузку.

Будущее нападающего пока неопределенно

Левандовски уже проинформировал руководство каталонского клуба о наличии предложений из Саудовской Аравии. Однако окончательное решение по его будущему пока не принято. Все зависит от позиции клуба и дальнейших шагов тренерского штаба. Уход нападающего может принести "Барселоне" значительные средства, но и оставить команду без опытного бомбардира в атаке.